Оренбуржье во власти эпидемии: в Орске все школы закрывают на карантин

Орск, Оренбургская область, , 15:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области городская власть объявила о закрытии всех школ на карантин. Делается это в целях ограничения распространения гриппа и ОРВИ среди населения города и в связи с ухудшением эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Карантин введён на неделю — с 7 февраля. Комиссия 12 февраля примет решение либо о прекращении карантина, либо о его продлении, с учётом результатов мониторинга эпидситуации в городе.

По данным санитарно-противоэпидемической комиссии, за неделю в муниципалитете зафиксировано 2077 случаев заболеваний ОРВИ. На 4 февраля эпидситуация оценивается как неблагополучная. Отмечается рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей (28 января — 3 февраля) на 22,16%. На сегодняшний день, 6 февраля, зарегистрировано 10 случаев гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен на 26,1%.

В минздраве региона отметили, что в Оренбуржье имеется достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В усиленном режиме работают участковые специалисты и кабинеты неотложной помощи поликлиник, а также служба скорой помощи.

По словам главного эпидемиолога регионального минздрава Галины Зебзеевой, у 51,4% пациентов заболевание протекает в лёгкой форме, у 48,6% заболевших — в среднетяжёлой форме. За минувшую неделю (с 28 января по 3 февраля) госпитализировано 3,4% от общего числа заболевших. Необходимость госпитализации определяется клиническими показаниями и возрастом больного, с учетом вероятности возникновения осложнений. Особое внимание уделяется детям раннего возраста, беременным женщинам и пациентам старшего возраста.

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