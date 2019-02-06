Житель Екатеринбурга оштрафован за заброшенный участок своей земли

Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель оштрафован за заброшенный участок собственной земли. Его он купил под строительство жилья, но за почти десять лет на нём ничего не было построено. Штраф составил 32 861 рубль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском облсуде.

Землю в десять соток гражданин купил в декабре 2008 года. В августе 2018-го внеплановая проверка показала, что участок огорожен забором, но там лишь сорняки и кустарники. Заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель назначил нарушителю административный штраф.

Гражданин пытался обжаловать это постановление в Кировском райсуде Екатеринбурга и в Свердловском областном. Он утверждал, что состава правонарушения в его действиях нет, а на участке велась подготовка к строительству. Но представленные в суд фотографии свидетельствовали о том, что никаких работ там нет. Кроме того, трёхлетний срок для начала строительства гражданин уже пропустил.

В итоге гражданин не сумел добиться отмены назначенного штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Как избежать штрафа, если не строить дом на дачном участке — мнение