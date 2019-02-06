Вышел новый, особо толерантный пакет смайликов Emoji 12.0 — видео

Маунтин-Вью, США, , 15:43 — REGNUM «Консорциум Юникода» представил новый пакет символов для компьютеров и смартфонов Emoji 12.0. Он отличается бо́льшим разнообразием и толерантностью к пользователям мессенджеров, передает немецкий канал n-tv 6 февраля.

В пакете из 230 символов помимо привычных смайликов присутствуют 59 новых. Для изображений людей доступны шесть вариантов оттенков кожи. Появился новый жест, образованный при помощи большого и указательного пальцев, которым обычно люди обозначают малое количество или размер.

Разработчики уделили внимание и людям с ограниченными возможностями: появились различные картинки с изображением инвалидных колясок, слуховых аппаратов, палок для слабовидящих, собак-поводырей, протезов. Также в пакете есть новые изображения животных — фламинго, орангутана, ленивца, скунса и выдры.

Ожидается, что в течение 2019 года разработчики дополнят пакет Emoji 12.0 новыми символами.