Директор детского центра «Артек» освобожден от должности

Москва, , 15:38 — REGNUM Распоряжение правительства об увольнении Алексея Каспржака с должности директора международного детского центра «Артек» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Каспржак освобожден от должности по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора по строительству «Артека» Константин Федоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Каспржак объявил об уходе с поста директора «Артека» еще в декабре 2018 года. Он отметил, что это «осознанное решение, принятое достаточно давно».

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