В Краснодаре из-за вспышки пневмонии закрыли школу

Краснодар, , 15:36 — REGNUM Занятия в школе №46 Краснодара приостановлены с 6 по 16 февраля в связи с регистрации заболевания пневмонией у десяти учащихся. Об этом 6 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации краевого центра.

«Решение о приостановке занятий принято незамедлительно после подтверждения 10 случаев заболевания пневмонией. По данным медиков — возбудители, которые привели к воспалению легких, разные. Однако приняты все меры, чтобы прекратить появление новых случаев. Занятия в школе № 46 будут приостановлены на 10 дней», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Сегодня же в связи с ситуацией в школе в мэрии состоялось совещание. Как отмечалось, новых случаев заболевания среди учащихся не зафиксировано, трое из заболевших выписаны, остальные проходят лечение, их состояние у врачей никаких опасений не вызывает. В целом по городу, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодаре в два раза ниже эпидпорога, а среди детей и подростков этот показатель ниже в пять раз. Глава города, тем не менее, поручил ужесточить входной медицинский контроль в школах, проводить разъяснительную работу с родителями, в постоянном режиме следить за эпидобстановкой и посещаемостью в школах.

Также принято решение провести внеплановую дезинфекцию помещений всех школ, детских садов и учреждений культуры Краснодара в ближайшую субботу — 9 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в ряде регионов из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ принимаются решения как о закрытии отдельных школ и детсадов, так и о полной временной приостановке занятий.