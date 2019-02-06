Завуч в Казани пригрозила ученикам «пустить их на колбасу»

Казань, , 15:36 — REGNUM Прокуратура Татарии проводит проверку по факту публикации аудиозаписи, где учительница одной и школ Казани оскорбляет школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Проверка проводится по поручению главного прокурора республики Ильдуса Нафикова.

«В ходе проверки будут выясняться все обстоятельства случившегося. При наличии оснований надзорное ведомство примет предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в соцсетях распространился аудиоролик как учительница общается с учениками выпускного класса. В речи педагога звучат такие реплики в отношении подростков: «дура», «ты чем, блин, думала», «еще с дебилами я не работала», «ты ляжешь у меня здесь». Оценивая успеваемость учащихся педагог пригрозила «пустить их на колбасу». Причем родители отмечают, что в будут добиваться увольнения скандальной учительницы. Известно, что инцидент с подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по математике произошел годом ранее, спустя некоторое время одна из бывших выпускниц выложила запись в одной из соцсетей.

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В последнее время все чаще всплывают скандалы с хамским отношением учителей к обучающимся. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в одной из родительских групп в соцсетях появилась аудиозапись, на которой педагог кричала на ученика 9-го класса одной из школ Бугульмы. Женщина называла подростка «скотиной», «гаденышем» и угрожала, что подключит кое-кого и ему «морду намоют и калекой оставят». История стала достоянием общественности, попала в федеральную медиаповестку, после чего последовала официальная реакция властей.

Минобрнауки Татарии на своем официальном сайте сообщило, что на аудиозаписи педагог с первой квалификационной категорией и 34 годами общего стажа работы. Ведомство назвало поступок учителя грубым нарушением педагогической этики. Ситуация была разобрана на родительском собрании и педсовете школы, после чего на учителя наложили дисциплинарное взыскание.

Министерство также уточнило, что школьник на доске во время перемены написал «нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт».

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