Starbreeze выпустит мобильную игру по франшизе PayDay

Стокгольм, , 15:36 — REGNUM Компания Starbreeze совместно с Universal Games анонсировала мобильную игру по франшизе PayDay. Открытое бета-тестирование Payday: Crime War начнётся в ближайшее время, сообщает Variety.

В Payday: Crime War геймерам предстоит сражаться друг с другом в составе одной из двух команд — грабителей или полицейских. Разработкой проекта занимаются студии Overkill и BadFly Interactive. Игра будет условно бесплатной, а её релиз ожидается на устройствах под управлением операционной системой iOS и Android.

Напомним, что после неудачного релиза игры Overkill's The Walking Dead компания Starbreeze подала заявление на реконструкцию. Тогда издание Eurogamer провело расследование и выяснило, что финансовые проблемы издателя начались задолго до релиза последней игры. По словам журналистов, первые трудности Starbreeze испытали ещё в 2012 году после ухода нескольких ключевых сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики хотят развивать игру Apex Legends ближайшие десять лет