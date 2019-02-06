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Стало известно о девятой жертве пожара в «звездном доме» в центре Москвы

Общество

Среди погибших — двое детей

Москва, 6 февраля 2019, 15:10 — REGNUM  В Москве возросло количество жертв страшного пожара, произошедшего в жилом доме на Никитском бульваре. Тело девятой жертвы спасатели обнаружили на месте ЧП при разборе завалов. Об этом ТАСС сообщает 6 февраля со ссылкой на источник в экстренных службах.

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СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре на Никитской улице в Москве

Ранее сообщалось о восьми погибших, в числе которых двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в квартире жилого дома на Никитском бульваре вспыхнул около часа ночи 4 февраля. Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные перекрытия. В результате площадь возгорания достигала 1 тыс. кв. м. многие квартиры выгорели полностью.

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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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Пожары в жилых домах
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