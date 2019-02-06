Стало известно о девятой жертве пожара в «звездном доме» в центре Москвы

Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве возросло количество жертв страшного пожара, произошедшего в жилом доме на Никитском бульваре. Тело девятой жертвы спасатели обнаружили на месте ЧП при разборе завалов. Об этом ТАСС сообщает 6 февраля со ссылкой на источник в экстренных службах.

Читайте также: Дочь и внук Юрия Башмета не пострадали на пожаре в «звездном» доме

СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре на Никитской улице в Москве

Ранее сообщалось о восьми погибших, в числе которых двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в квартире жилого дома на Никитском бульваре вспыхнул около часа ночи 4 февраля. Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные перекрытия. В результате площадь возгорания достигала 1 тыс. кв. м. многие квартиры выгорели полностью.

Также по теме: Пожар в доме на Никитском в Москве мог быть связан с перепланировкой

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено уголовное дело о гибели людей на пожаре в Москве