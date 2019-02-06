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Защита Кокорина попросила суд отпустить его под залог в 10 млн рублей

Общество

Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева проходит в Тверском суде Москвы

Москва, 6 февраля 2019, 15:06 — REGNUM  Семья арестованного за драки в центре Москвы Александра Кокорина готова заплатить более 10 млн рублей в качестве залога, чтобы футболиста выпустили на свободу, об этом 6 февраля заявил его адвокат во время очередных слушаний в Тверском суде столицы.

Так, адвокаты спортсмена попросили суд приобщить к делу выписку из банка о наличии необходимой суммы на счете Кокорина. Также адвокат попросил суд изменить меру пресечения брату Александра Кириллу на домашний арест.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела об избиении нескольких человек в центре Москвы. Инцидент произошёл 8 октября 2018 года.

В декабре суд продлил спортсменам меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие просит оставить подозреваемых под стражей еще на два месяца — до 8 апреля 2019 года. Сегодня, 6 февраля, проходит очередное судебное заседание.

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