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Создатель системы «Яндекс.Станция» покидает компанию

Общество

«Ухожу с приятным послевкусьем, которое остается только после хорошо сделанной работы»

Москва, 6 февраля 2019, 15:34 — REGNUM  Из компании «Яндекс» уволился директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов. Об этом 6 февраля он сообщил на своей страничке в Facebook.

Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» проработал в компании три года. Сейчас он переходит работать в Сбербанк.

«Это были просто потрясающие 3 года в «Яндексе»! Такой высокой концентрации талантливых, целеустремленных и красивых людей я не встречал нигде. «Яндекс» — это уникальное место, уникальная компания, уникальная культура и уникальный опыт. Но, всегда нужно двигать вперед и дальше — «В движении сила растет и набирает мощь», — написал Круглов.

На какую должность в Сбербанке переходит Круглов, он не сообщил.

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