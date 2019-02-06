Из-за непогоды с автотрасс в Акмолинской области эвакуировали 224 человека

Кокчетав, Казахстан, , 14:46 — REGNUM С различных автотрасс в Акмолинской области Казахстана из-за низкой температуры эвакуировали 224 человека и 12 единиц техники, передает 6 февраля телеканал «Хабар 24».

В регионе столбики термометров опустились до 36 градусов по Цельсию. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме. В эвакуации в различных районах области приняли участие около 40 спасателей и полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны из-за резкого снижения температуры рекомендовал всем организациям города сократить рабочий день.

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