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Правозащитница рассказала о ценнике на взятки у магазинов

Общество

«Объединение потребителей» раскрыло, как общественники обманывают предпринимателей

Москва, 6 февраля 2019, 14:34 — REGNUM  В Москве бывают случаи, когда общественники вымогают деньги с предпринимателей. Об этом 6 февраля рассказала председатель московского отделения «Объединения потребителей России» Наталия Старостина на пресс-конференции в Центральном доме журналиста в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чаще всего мошенники и недобросовестные общественные организации действуют двумя способами. Первый метод обмана выглядит так: в заведения общепита приходит компания несовершеннолетних. Молодые люди устраивают конфликт или другой инцидент, когда заказывают алкоголь, чтобы официант растерялся. Некоторые сотрудники заведения в таких случаях забывают проверить документы и продают алкоголь несовершеннолетним. Затем мошенники просят поговорить с начальством. Руководство заведения, чтобы избежать штрафа, избежать вызова полиции, платит им от 20 до 50 тысяч рублей, рассказала общественный деятель.

Второй способ обмана, по оценке Старостиной, действует достаточно давно, многие организации к нему уже привыкли, но всё равно временами мошенники его применяют. Алгоритм действий следующий: в магазин приходят люди, которые представляются общественными деятелями по защите прав потребителей, находят массу нарушений и грозятся передать сведения в надзорный орган. Чтобы избежать штрафа руководство магазинов, в особенности мелких, ведутся на угрозы мошенников и дают им деньги.

«В магазинах даже ценник существует: сколько денег дать полиции, сколько надзорным органам и сколько общественникам. Этим мелкий бизнес грешит. Полиция выше в списке стоит, чем общественники, общественники на последнем месте», — сказала она.

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