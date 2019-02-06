Угроза химзагрязнения: власти Иркутской области вводят особый режим

Иркутск, , 14:31 — REGNUM В Иркутской области вводится режим повышенной готовности. Такое решение правительство региона приняло из-за угрозы химического загрязнения. Об этом сообщает ОТР.

Источник — заражённые металл и стройматериалы, которые жители города Усолье-Сибирское начали воровать с уже неработающего химпредприятия. На площадке завода находятся железнодорожные цистерны с хлористым кремнием и баллоны, содержащие остатки ртути. Власти опасаются, что ядовитые вещества с территории завода попадут в другие районы региона.

«Правительство области приняло решение ввести режим повышенной готовности в регионе в связи с возможным ЧС на усольской химплощадке», — заявил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

Обанкротившийся завод уже взяли под круглосуточную охрану. Эти меры, а также последующая ликвидация опасных веществ требует денежных вложений. Чтобы получить необходимые средства, региональное правительство как раз и вводит специальный режим. Он даёт право на выделение из резервного фонда 60 млн рублей.