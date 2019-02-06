Мосгордуме предложили вернуть консервативную Москву

Москва, , 14:30 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Мосгордума могла бы многое сделать для возвращения старой столицы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«МГД могла бы больше делать для возвращения старой, консервативной Москвы. Например, переименовать Ленинский проспект в проспект Александра III, а Ленинградское шоссе в шоссе Ивана Грозного. У нас нет улицы генерала Юденича. А ведь это они создавали Москву. Не большевики», — рассуждает Жириновский.

Он также предлагает вернуть в столицу торговые гильдии.

«А где традиционные московские пирожковые и бутербродные? Кругом одни гамбургеры. Давайте вернём в столицу знаменитые торговые гильдии», — указал депутат Госдумы.