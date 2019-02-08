Глаза и навигация армии: как появилось военное топографическое дело?

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, в России отмечают День военного топографа. Праздник учредили в 2003 году. Дату для него выбрали в честь принятия 8 февраля 1812 года Положение для военного топографического дела. Сама же история топографических изысканий имеет еще более давнюю историю.

Бурное развитие топографии началось при Петре I. Первый русский атлас «Чертежная карта Сибири» составил географ Семен Ремезов в 1701 году и преподнес его императору. Спустя десять лет в русской армии была образована квартирмейстерская часть, в обязанности которой входило в том числе снабжение войск картами. Также при Петре I в Москве организовали Школу математических и навигационных наук, где готовили астрономов, геодезистов и топографов.

Начало военно-топографической службе в русской армии положили 40 офицеров —геодезистов и топографов, которые входили в состав Генерального штаба, созданного в 1763 году. В 1797 году появилось Депо карт, занимавшееся составлением, печатанием и хранением топографических карт и атласов.

В 1812 году Депо карт переименовали в Военно-топографическое депо. Тогда же утвердили Положение для военного топографического дела. В 1822 году под руководством Военно-топографического депо был создан Корпус топографов. При нём открыли первое в мире специализированное военное училище топографов. За 95 лет существования — с 1822 по 1917 — в нем подготовили более 1,5 тыс. специалистов.

5 ноября 1917 года вышел приказ о демобилизации российской армии, однако Корпус военных топографов продолжил свое существование, в последующие годы несколько раз меняя название.

В 1991 году была образована Военно-топографическая служба ВС РФ, которую уже в следующем году преобразовали в Топографическую службу ВС РФ. Её начальником одновременно является начальник Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ. Сейчас эту должность занимает полковник Александр Зализнюк, который с 2013 по 2015 год занимал должность главного инженера Военно-топографического управления.

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