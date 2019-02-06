В подмосковных СНТ отремонтируют 74 километра дорог

Москва, , 14:23 — REGNUM На территориях садовых товариществ в Московской области отремонтируют 74 километра дорог до конца 2019 года, сообщил 6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

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«В прошлом году мы заключили соглашение с Московской областью о развитии транспортной инфраструктуры дачных участков. Большая часть из них принадлежит москвичам. Уже сделали 112 км подъездных дорог к СНТ, в этом году планируем отремонтировать еще 74 км», — написал он.

Ранее в правительстве Москвы заявили о выделении 3,3 млрд рублей на строительство дорог к подмосковным дачам. Эту сумму собираются потратить в течение трёх лет. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка одного миллиарда рублей.

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