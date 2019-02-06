В ЮФУ разрабатывают алгоритм для выявления сомнительных банковских операций

Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Систему поддержки принятия решений о незаконных и сомнительных финансовых операциях разрабатывают специалисты института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета, сообщает 6 февраля пресс-служба вуза.

«Разрабатываемая технология будет применяться в области информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Система позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями законодательства России. Отмечается, что программный комплекс позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

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