Среда, 6 Февраля 2019 года
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«Яндекс» запустил партнерскую программу для разработчиков и интеграторов

Общество

Программа рассчитана для компаний использующих облачные сервисы. На поддержку партнеров «Облака» выделяется 100 млн рублей

«Яндекс» запустил партнерскую программу для разработчиков и интеграторов
mohamed_hassan
Облачные сервисы

Москва, 6 февраля 2019, 14:35 — REGNUM  «Яндекс» объявил о запуске специальной партнерской программы для партнеров, использующих облачные сервисы, 6 февраля сообщает пресс-служба компании.

Для партнеров «Яндекс» в этой программе предусмотрены бонусы в виде премий, грантов, бесплатного обучения и технической поддержки. Всего на программу поддержки «Облака» выделяется 100 млн рублей.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс.облака» Олег Коверзнев отметил, что на российском рынке ощущается дефицит поставщиков услуг по переходу в облако. Целью программы является поддержка представителей ИТ-бизнеса, оказывающих услуги такого рода.

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