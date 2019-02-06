«Яндекс» запустил партнерскую программу для разработчиков и интеграторов

Москва, , 14:35 — REGNUM «Яндекс» объявил о запуске специальной партнерской программы для партнеров, использующих облачные сервисы, 6 февраля сообщает пресс-служба компании.

Для партнеров «Яндекс» в этой программе предусмотрены бонусы в виде премий, грантов, бесплатного обучения и технической поддержки. Всего на программу поддержки «Облака» выделяется 100 млн рублей.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс.облака» Олег Коверзнев отметил, что на российском рынке ощущается дефицит поставщиков услуг по переходу в облако. Целью программы является поддержка представителей ИТ-бизнеса, оказывающих услуги такого рода.

Читайте также: Компания «Яндекс» намерена производить и показывать сериалы