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В Таджикистане проверят условия содержания религиозных памятников

Общество

2019 год в Таджикистане объявлен «Годом развития села, туризма и народных ремесел»

Душанбе, 6 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  В рамках «Года развития села, туризма и народных ремесел» комитет религии и упорядочения традиций и обрядов Таджикистана планирует облагородить места религиозного паломничества. Об этом 6 февраля сообщил глава комитета Сулаймон Давлатзода, сообщает издание Asia-Plus.

По его словам, условия содержания имеющихся религиозных памятников находятся на низком уровне. Давлатзода отметил, что в настоящее время комитет изучает все такие места и знакомится с условиями содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Институте стратегических исследований Турции состоялось обсуждение туристических возможностей Таджикистана. Мероприятие было организовано при поддержке посольства Таджикистана в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан представил свои туристические возможности в Турции

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Туризм
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