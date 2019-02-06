Правозащитник пожаловался на плохую борьбу в РФ с фирмами-мошенниками

Москва, , 14:06 — REGNUM Вместо полноценной борьбы с мошенниками Роспотребнадзор ограничивается предупреждениями на своем сайте. Об этом 6 февраля заявил председатель «Объединения потребителей России» Алексей Корягин в ходе пресс-конференции в Центральном доме журналиста в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Появилось огромное количество «лжеюристов», которые работают якобы от лица Роспотребнадзора. Что делает Роспотребнадзор? Пишет в Интернете, что это не хорошо», — сказал он.

Общественный деятель сообщил, что в розничные сети зачастую поставляют фальсифицированные продукты. Делают это «предприятия-призраки», которые указывают в информации о себе несуществующие адреса и контакты. Вместо того, чтобы вычислить такие незаконные организации и закрыть подпольные цеха по производству фальсифицированной продукции, Роспотребнадзор только сообщает на своем сайте информацию, что данные предприятия производят фальсификат, утверждает Корягин.

«Мы не можем обращаться в суды в защиту неопределенного круга лиц. Не можем помочь потребителям реализовать свои обращения, а это сотни писем по всей стране», — рассказал выступающий.

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