Разработчики хотят развивать игру Apex Legends ближайшие десять лет

Энсино, США, , 14:26 — REGNUM За два с релиза игра Apex Legends получила множество положительных отзывов от игроков и критиков. Разработчики проекта считают, что у него большое будущее и планируют развивать его в течение ближайших десяти лет, сообщает VG24/7.

Директор по дизайну Маккей МакКэндлиш назвал Apex Legends «проектом мечты». По его словам, разработчики планируют сделать её «десятилетней игрой». Создатели проекта считают, что это эгоистичное заявление, однако точно также поступают и студии, разработавшие Destiny и League of Legends.

Напомним, что Apex Legends — новая онлайн-игра в жанре Battle Royale во вселенной Titanfall. Игра вышла одновременно со своим анонсам и за восемь часов смогла собрать миллион игроков. В Apex Legends игрокам предстоит взять на себя управление одним из восьми классов и стать единственным выжившим на большой игровой локации.

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