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В Испании после многодневной забастовки возобновили работу таксисты

Общество

Профсоюз планирует возобновить протесты после перерыва

Мадрид, 6 февраля 2019, 14:07 — REGNUM  6 февраля после 16-дневной забастовки таксисты Мадрида вновь приступили к своей работе. Как заявляют активисты протестного движения, их цели не достигнуты, и борьба за справедливую конкуренцию в сфере перевозок продолжится, передает канал TeleSur.

Накануне профсоюз таксистов — Профессиональная федерация такси Мадрида — провел внутреннее голосование. 53,9% участников высказались за прекращение протестов, а 44,9% требовали продолжения. Остальные воздержались.

По словам председателя профсоюза Хулио Санса, эта приостановка забастовки — лишь проигранный эпизод «в длительной войне, в которой можно проиграть отдельные сражения, однако в конце победа будет за нами».

Как сообщало ИА REGNUM, бессрочная забастовка таксистов в Мадриде продолжалась с 21 января. Водители перекрывали автодороги, требуя от властей законодательно урегулировать деятельность конкурентов — платформ Uber и Cabify, предоставляющих в аренду транспортные средства с водителем. Протесты происходили также в Барселоне. Активисты выступали в желтых светоотражающих жилетах, известных по протестам во Франции.

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