Среда, 6 Февраля 2019 года
13:54:21 МСК

Рейтинг Макрона вырос на шесть пунктов — опрос

Общество

66% респондентов во Франции не одобряют действия президента и премьер-министра Франции

Париж, 6 февраля 2019, 13:54 — REGNUM  Согласно опросу института общественного мнения во Франции, популярность президента страны Эммануэля Макрона выросла на шесть пунктов, достигнув 34%, сообщает Le Figaro.

Согласно исследованию, 66% респондентов во Франции не одобряют действия главы государства Эммануэля Макрона. Политика премьер-министра страны Эдуарда Филиппа оценивается в той же пропорции. 66% опрошенных не одобряют действия правительства.

Опрос проводился в режиме «онлайн» с конца января по начало февраля среди более тысячи жителей Франции в возрасте от 18 лет и старше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французского института общественного мнения, проведенному в начале января 2019 года, действия главы Франции тогда одобряли 28% респондентов.

Читайте также: Доверие жителей Франции к правительству страны восстанавливается — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить