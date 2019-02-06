Рейтинг Макрона вырос на шесть пунктов — опрос

Париж, , 13:54 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, популярность президента страны Эммануэля Макрона выросла на шесть пунктов, достигнув 34%, сообщает Le Figaro.

Согласно исследованию, 66% респондентов во Франции не одобряют действия главы государства Эммануэля Макрона. Политика премьер-министра страны Эдуарда Филиппа оценивается в той же пропорции. 66% опрошенных не одобряют действия правительства.

Опрос проводился в режиме «онлайн» с конца января по начало февраля среди более тысячи жителей Франции в возрасте от 18 лет и старше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французского института общественного мнения, проведенному в начале января 2019 года, действия главы Франции тогда одобряли 28% респондентов.

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