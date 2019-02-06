Орловский суд приговорил проповедника из Дании к шести годам колонии

Орел, , 13:46 — REGNUM Гражданин Дании Деннис Кристенсен решением Железнодорожного суда Орла приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию деятельности экстремистской организации. Решение вынесено сегодня, 6 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение требовало для Кристенсена наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. По информации «Орловских новостей», судья при оглашении приговора заявил, что назначает подсудимому минимальное наказание.

ИА REGNUM напоминает, что Деннис Кристенсен был задержан в мае 2017 года. Он обвинялся органами следствия в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации): последователь «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о решении суда, который ещё в 2016 году запретил деятельность регионального отделения организации, продолжал проводить коллективные собрания, богослужения, распространять религиозную литературу. С момента задержания гражданин Дании находился в СИЗО.

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