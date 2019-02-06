Японцы привезли в Липецк технологию борьбы с автомобильными пробками

Липецк, , 13:40 — REGNUM Липецкую область 5 февраля посетило руководство японского исследовательского института Nomura. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, визит состоялся по приглашению администрации региона.

Ведущий японский аналитический центр в сфере экономики представил опыт сокращения уличных заторов на дорогах больших городов с помощью адаптивного светофорного регулирования. Инновационная технология уже была успешно протестирована в Москве и Воронеже. Она не требует дорогостоящего оборудования центрального диспетчерского центра и реагирует на ситуацию перед светофором в режиме реального времени, снижая периоды ожидания. Представители японской правительственной организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) осмотрели проблемные участки в Липецке, чтобы выработать дальнейшие рекомендации и предложения.

«В Липецке есть экономическая зона, технопарк, развивается промышленность, поэтому количество транспорта неуклонно растет. И это будет приводить к пробкам на дорогах. «Умные» светофоры помогут решить проблему заторов», — считает заместитель главы Московского филиала института Nomura Хидеюки Ямада.

Липецкие специалисты в сфере дорожного движения заинтересовались результатами внедрения японской технологии в российских регионах-пилотах, наличием особых технических требований и программных решений, совместимостью и возможностью интеграции с ныне действующими системами регулирования движения. Заместитель главы региона Дмитрий Аверов подчеркнул необходимость изучения и глубокой проработки этого вопроса:

«Кроме того, нам важно вовлечение ведущего японского аналитического центра в проблематику развития городской инфраструктуры», — сказал Дмитрий Аверов.

Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества с исследовательским институтом и по ряду других направлений, а также возможность взаимодействия для привлечения японских инвестиций в Липецкую область.