Сотрудника студии Hi-Rez арестовали по подозрению в педофилии

Брукхейвен, США, , 14:11 — REGNUM Сотрудника студии Hi-Rez Томаса Чунга арестовала полиция в Брукхейвене. Мужчину подозревают в педофилии, сообщает Kotaku.

Сообщается, что Чунг использовал специальный компьютерный сервис для общения с детьми и последующих встреч сексуального характера. Помимо сотрудника Hi-Rez полиция задержала более двадцати мужчин. Подробности дела Чунга пока не разглашаются, но по закону штата ему грозит штраф до $25 тыс. и лишение свободы сроком до 20 лет.

Напомним, что Томас Чунг также является активном стримером (человек, который ведёт прямые трансляции) под ником Elvine. Он выпускает свои трансляции на платформе Twitch, где у него 34 тыс. подписчиков. В студии Hi-Rez мужчина работал в качестве специалиста по сообществу проектов Smite и Paladins. После информации об аресте Чунга, его уволили из студии.

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