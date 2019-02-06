Среда, 6 Февраля 2019 года
13:52:16 МСК

Рэпера Децла проводили в последний путь аплодисментами

Общество

Проститься с музыкантом пришли тысячи людей

Москва, 6 февраля 2019, 13:45 — REGNUM  В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под творческим псевдонимом Децл. Трансляция велась 6 февраля в сообществе «Мэш» в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве. На ней присутствовали близкие люди музыканта: вдова, сын, отец и мать. Гроб с телом артиста собравшиеся проводили аплодисментами. Проститься с музыкантом пришли тысячи людей.

Певца похоронят на Пятницком кладбище. Ему было 35 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления в одном из клубов. Музыканту внезапно стало плохо, спасти его не смогли. Предположительно, смерть наступила из-за заболевания сердца.

Читайте также: Отец Децла опроверг сообщения о полученных результатах экспертизы

Читайте ранее в этом сюжете: Прощание с рэпером Децлом проходит в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить