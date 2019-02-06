Рэпера Децла проводили в последний путь аплодисментами

Москва, , 13:45 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под творческим псевдонимом Децл. Трансляция велась 6 февраля в сообществе «Мэш» в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве. На ней присутствовали близкие люди музыканта: вдова, сын, отец и мать. Гроб с телом артиста собравшиеся проводили аплодисментами. Проститься с музыкантом пришли тысячи людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления в одном из клубов. Музыканту внезапно стало плохо, спасти его не смогли. Предположительно, смерть наступила из-за заболевания сердца.

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