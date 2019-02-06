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В Москве проводили в последний путь репера Децла — фоторепортаж

Общество

На момент смерти певцу было 35 лет

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В Москве проводили в последний путь репера Децла — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

Москва, 6 февраля 2019, 15:29 — REGNUM  Сотни людей собрались у здания Центральной клинической больницы 6 февраля, чтобы проводить в последний путь репера Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве. Церемония прощания началась в 11 часов, однако поклонники творчества артиста приехали на место ранним утром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По просьбе родных Кирилла фото и видеосъемка прощальной церемонии была запрещена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По просьбе родных Кирилла фото и видеосъемка прощальной церемонии была запрещена
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Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)

На церемонию прощания пустили только родных Децла: родителей, вдову, сына и близких друзей. Фото‑ и видеосъёмку в здании больницы, по просьбе родных, запретили. Поклонники Децла смогли проститься с репером под окнами больницы — они оставляли цветы и включали авторскую музыку в машинах.

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Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)
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Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким)
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Сын и мать Децла (Кирилла Толмацкого)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сын и мать Децла (Кирилла Толмацкого)

Церемония прощания завершилась аплодисментами в честь певца. Похороны артиста пройдут в закрытом от журналистов режиме на Пятницком кладбище.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления в клубе Posh Lounge в центре Ижевска. В гримёрке артисту внезапно стало плохо, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала сердечная патология.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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