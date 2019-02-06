Эхо резни в пермской школе: суд оставил приговор подростку без смягчения

Пермь, , 13:15 — REGNUM В Пермском краевом суде 6 февраля рассмотрена апелляция адвоката подростка, бывшего ученика школы № 127 на приговор, вынесенный Мотовилихинским судом Перми 18 декабря 2018 года. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, а приговор оставлен без изменения, сообщает портал 59.ru.

Заседание по резонансному делу началось с утра. Вердикт вынесен во второй половине дня, после объявленного перерыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января двое подростков совершили вооружённое нападение в школе № 127 Перми. Они напали на учеников четвёртого класса и их преподавателя во время урока. Ранения получили 12 человек, в том числе и налётчики.

18 декабря суд признал подростка в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также покушении на убийство двух и более лиц. Согласно приговору фигурант уголовного дела должен провести в исправительной колонии десять лет и восемь месяцев. Кроме того, подросток выплатит штраф в 40 тысяч рублей. Также судья «прописал» парню наблюдение у психиатра.

Второй подросток, проходящий по громкому делу, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. После повторной экспертизы он признан вменяемым и предстанет перед судом. Сейчас он находится в СИЗО.

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