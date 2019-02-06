В Северо-Казахстанской области признали дефицит вакцины от кори

Петропавловск, Казахстан, , 13:09 — REGNUM В департаменте охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области признали отсутствие в регионе вакцин против кори, сообщает 6 февраля издание Informburo.

Ранее жители региона жаловались на отсутствие вакцин в учреждениях здравоохранения. Однако в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области данную информацию не подтверждали.

Департамент охраны общественного здоровья сообщил, что информация о дефиците вакцин направлена в акимат (администрацию) области.

Отметим, по данным на 5 февраля, в Северо-Казахстанской области зафиксировано 52 случая заболевания корью, в том числе 43 случая — в Петропавловске.