Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Северо-Казахстанской области признали дефицит вакцины от кори

Общество

Жители региона жаловались на отсутствие вакцины в конце января

Петропавловск, Казахстан, 6 февраля 2019, 13:09 — REGNUM  В департаменте охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области признали отсутствие в регионе вакцин против кори, сообщает 6 февраля издание Informburo.

Ранее жители региона жаловались на отсутствие вакцин в учреждениях здравоохранения. Однако в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области данную информацию не подтверждали.

Департамент охраны общественного здоровья сообщил, что информация о дефиците вакцин направлена в акимат (администрацию) области.

Отметим, по данным на 5 февраля, в Северо-Казахстанской области зафиксировано 52 случая заболевания корью, в том числе 43 случая — в Петропавловске.

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Корь
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