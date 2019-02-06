Повестку Роспотребнадзору навязывают частные компании — правозащитник

Москва, , 12:56 — REGNUM День потребителя в России нужно отмечать 7 февраля, а не 15 марта, как это делается сейчас. Такое мнение высказал 6 февраля председатель «Объединение потребителей России» Алексей Корягин в ходе пресс-конференции в Центральном доме журналиста в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам правозащитника, 7 февраля 1992 года был принят закон «О защите прав потребителей». Поэтому логично перенести день защиты потребителей на эту дату.

«15 марта — Всемирный день прав потребителей. Почему он отмечается, я не понимаю. Мы выступаем, чтобы в России был собственный день прав потребителей, и мы считаем, что именно 7 февраля нужно отмечать свой национальный день прав потребителей. Мы уже написали несколько писем, последнее — председателю правительства Дмитрию Медведеву с предложением учредить такой праздник», — отметил Корягин.

Председатель «Объединения потребителей России» высказал мнение, что Роспотребнадзор формирует повестку дня потребителей по предложениям частных компаний. Например, в этом году день будет посвящен «Надёжным смарт-устройствам». По мнению общественника, этот день должен быть посвящён реальным проблемам, которые существуют в сфере защиты прав потребителей.

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