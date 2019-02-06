Среда, 6 Февраля 2019 года
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Сибирские подразделения «Россетей» переведены в режим повышенной готовности

Общество

Специалисты компании ежедневно на лыжах и снегоходах осматривают воздушные линии электропередачи

Москва, 6 февраля 2019, 12:44 — REGNUM  Почти пять тысяч энергетиков из сибирских подразделений «Россетей» обеспечивают контроль технического состояния оборудования в связи с установившимися в регионе аномальными морозами, сообщает 6 февраля пресс-служба предприятия.

«Несмотря на аномальные морозы, специалисты «Россетей» ежедневно на лыжах и снегоходах осматривают воздушные линии электропередачи. К оперативному реагированию готовы 898 аварийно-восстановительных бригад — это 4 700 человек и почти 2 000 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночное время температура в некоторых регионах Сибири опускается до — 50 °C, что создаёт повышенные риски в работе оборудования. До прекращения действия штормовых предупреждений компании энергетики приостановили все плановые работы.

Для предупреждения сбоев в энергоснабжении и на случай их возникновения специалисты предприятия подготовили резервные источники снабжения, с помощью которых при необходимости будут обеспечены электроэнергией социально значимые объекты на время устранения технологических нарушений. «Россети» также оказывают помощь коллегам по коммунальному комплексу.

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