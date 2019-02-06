Минтранс отчитался о состоянии федеральных трасс

Москва, , 12:43 — REGNUM В нормативном состоянии находится более половины автотрасс в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме.

«Сегодня в нормативном состоянии 82,7% федеральных автотрасс. Это и с точки зрения их соответствия нормативным требованиям, которые предусматривают все необходимые меры безопасности», — заявил Дитрих.

Таким образом министр ответил на вопрос, сколько из 52 тыс. федеральных дорог в полной мере могут считаться безопасными: с четырёхполосным движением, разделёнными встречными потоками, освещением перекрёстков и ежедневной уборкой снега.

Он напомнил, что сегодня существует пять технических категорий автомобильных дорог, для каждой из которых, в зависимости от интенсивности движения, установлены те или иные требования по их оснащению.

«Мы последовательно расшиваем места аварийности и на федеральных трассах — это стало возможно, исходя из тех поступлений в федеральные дорожные фонды, которые были сформированы в течение последнего периода времени», — отметил он.

Количество точек аварийности на федеральной дорожной сети сегодня поэтапно уменьшается, заверил Дитрих.

«Мы взаимодействуем с регионами, задействуем опыт по оперативному реагированию на те или иные серьёзные ДТП, которые происходят, оперативно устраняя причины», — подчеркнул он.

В свою очередь, субъекты РФ пока что сталкиваются с трудностями касательно того, чтобы «подтянуть качество региональных дорог», отметил министр.

По его словам, это связано с «нормативами, неадекватными тому, что происходит в дорожной сети: или завышенные, которые невозможно исполнить, либо заниженные, которые не дают никакой динамики в повышении качества».