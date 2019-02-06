Южному Судану грозит вспышка Эболы — СМИ

Джуба, , 12:48 — REGNUM Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) 4 февраля заставило силы ООН и гуманитарных организаций готовиться к возможному распространению лихорадки в соседнем Южном Судане. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Специалисты департамента ООН по координации гуманитарных операций (OCHA) сообщили, что центральный фонд по чрезвычайным ситуациям (СERF) выделил два миллиона долларов США на предотвращение распространения Эболы в Южный Судан.

«И хотя в Южном Судане не были зафиксированы случаи заболевания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что страна находится в зоне «высокого риска» из-за близости к ДРК. Средства фонда СЕRF помогут укрепить наблюдение, построить инфраструктуру для чрезвычайного реагирования, улучшить услуги лабораторий, усилить контроль и предотвращение заболевания», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что в прошлом месяце в Южном Судане началась вакцинация медицинских работников и граждан ДРК, занимающихся предотвращением болезни.