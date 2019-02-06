Среда, 6 Февраля 2019 года
12:48:51 МСК

Южному Судану грозит вспышка Эболы — СМИ

Общество

ООН выделила два миллиона долларов США на предотвращение распространения заболевания

Джуба, 6 февраля 2019, 12:48 — REGNUM  Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) 4 февраля заставило силы ООН и гуманитарных организаций готовиться к возможному распространению лихорадки в соседнем Южном Судане. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Специалисты департамента ООН по координации гуманитарных операций (OCHA) сообщили, что центральный фонд по чрезвычайным ситуациям (СERF) выделил два миллиона долларов США на предотвращение распространения Эболы в Южный Судан.

«И хотя в Южном Судане не были зафиксированы случаи заболевания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что страна находится в зоне «высокого риска» из-за близости к ДРК. Средства фонда СЕRF помогут укрепить наблюдение, построить инфраструктуру для чрезвычайного реагирования, улучшить услуги лабораторий, усилить контроль и предотвращение заболевания», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что в прошлом месяце в Южном Судане началась вакцинация медицинских работников и граждан ДРК, занимающихся предотвращением болезни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить