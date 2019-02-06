На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды

Москва, , 13:00 — REGNUM Несколько новых съездов появится на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Об этом журналистам 6 февраля заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект реконструкции развязки уже согласован Москомархитектурой.

«Развязка МКАД и Волоколамского шоссе устроена по устаревшему «клеверному» типу, сейчас она работает на пределе своей пропускной способности. Новые съезды помогут обеспечить непрерывное движение на данном участке», — отметил Кузнецов.

Работы по реконструкции шоссе планируется завершить в 2021 году. В частности, в ходе работ будет построен боковой проезд Волоколамского шоссе из области в центр с 2−3 полосами движения.

Кроме того, на пересечении шоссе и МКАД организуют по пять полос в каждую сторону и три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход шоссе будет изменён до трёх полос движения в каждую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будет построена новая эстакада на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда.

Читайте подробнее: На Волоколамском шоссе в Москве построят новую эстакаду