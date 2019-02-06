Среда, 6 Февраля 2019 года
12:30:03 МСК

В Кабардино-Балкарии позаботятся о ветеранах Великой Отечественной войны

Общество

К 9 мая им выплатят по 30 тыс. рублей

Нальчик, 6 февраля 2019, 12:29 — REGNUM  Ветераны Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии к 9 мая получат по 30 тыс. рублей. Указ о повышении суммы выплат в апреле 2018 года подписал глава республики. Сумма выплат увеличилась на 10 тысяч рублей.

Кроме того, такую же поддержку от республики получат ко Дню Победы и вдовы погибших ветеранов и воинов, проживающие в регионе. Об этом 5 февраля сообщил врио главы КБР Казбек Коков. По его словам, предусмотрены также мероприятия по оказанию медико-профилактической помощи по лечению и реабилитации ветеранов.

Напомним, в 2017 году в Кабардино-Балкарии получили региональную поддержку к 9 мая 243 ветерана Великой Отечественной войны.

Всего из республики ушли на фронт в годы войны около 60 тыс. человек. Около 40 тыс. уроженцев Кабардино-Балкарии погибли. Более 10 тыс. жителей региона были награждены боевыми наградами, 26 человек удостоены звания Героя Советского Союза, девять — стали полными кавалерами ордена Славы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить