В Кабардино-Балкарии позаботятся о ветеранах Великой Отечественной войны

Нальчик, , 12:29 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии к 9 мая получат по 30 тыс. рублей. Указ о повышении суммы выплат в апреле 2018 года подписал глава республики. Сумма выплат увеличилась на 10 тысяч рублей.

Кроме того, такую же поддержку от республики получат ко Дню Победы и вдовы погибших ветеранов и воинов, проживающие в регионе. Об этом 5 февраля сообщил врио главы КБР Казбек Коков. По его словам, предусмотрены также мероприятия по оказанию медико-профилактической помощи по лечению и реабилитации ветеранов.

Напомним, в 2017 году в Кабардино-Балкарии получили региональную поддержку к 9 мая 243 ветерана Великой Отечественной войны.

Всего из республики ушли на фронт в годы войны около 60 тыс. человек. Около 40 тыс. уроженцев Кабардино-Балкарии погибли. Более 10 тыс. жителей региона были награждены боевыми наградами, 26 человек удостоены звания Героя Советского Союза, девять — стали полными кавалерами ордена Славы.