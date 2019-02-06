Почерк российского врача удивил пользователей форума Reddit

Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Пользователи форума Reddit обсуждают документ, написанный российским врачом. Их удивлению не было предела, когда они выяснили, что его записка является не просто почеркушками, а имеет какой-то смысл.

Некоторые пользователи сообщили, что они из России и тоже не могут понять ни слова из написанного. В итоге один из посетителей форума сообщил, что может раскрыть заложенный в письме смысл. Он заключается в том, что на прием к врачу обратилась женщина, страдающая от повышенного давления. В записке врач отметил, что сейчас её показатели жизнедеятельности находятся в норме.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в штате США Висконсин преступник ограбил банк лишь для того, чтобы получить возможность снова вернуться за решетку. 68-летний Уильям Галлахер признался судье, что на свободе постоянно думает о том, что сейчас происходит в тюрьме.

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