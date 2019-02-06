Среда, 6 Февраля 2019 года
12:27:26 МСК

Почерк российского врача удивил пользователей форума Reddit

Общество

Лишь одному человеку удалось прочитать его записку

Вашингтон, 6 февраля 2019, 12:27 — REGNUM  Пользователи форума Reddit обсуждают документ, написанный российским врачом. Их удивлению не было предела, когда они выяснили, что его записка является не просто почеркушками, а имеет какой-то смысл.

Некоторые пользователи сообщили, что они из России и тоже не могут понять ни слова из написанного. В итоге один из посетителей форума сообщил, что может раскрыть заложенный в письме смысл. Он заключается в том, что на прием к врачу обратилась женщина, страдающая от повышенного давления. В записке врач отметил, что сейчас её показатели жизнедеятельности находятся в норме.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в штате США Висконсин преступник ограбил банк лишь для того, чтобы получить возможность снова вернуться за решетку. 68-летний Уильям Галлахер признался судье, что на свободе постоянно думает о том, что сейчас происходит в тюрьме.

Читайте ранее в этом сюжете: В США мужчина совершил ограбление из-за желания попасть в тюрьму

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