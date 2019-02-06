В Омске зарегистрировано 11470 случаев гриппа и ОРВИ

Омск, , 12:25 — REGNUM В Омске за пятую неделю 2019 года — с 28 января по 3 февраля — зарегистрировано 11 470 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, в областном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 97,71 на 10 тыс. населения. Это на 20,7% выше уровня эпидпорога заболеваемости.

Удельный вес вирусов гриппа в структуре респираторных вирусов составил 42,9%.

В связи с этим областное управление Роспотребнадзора постановило ввести в Омске с 6 февраля ограничительные мероприятия.

В том числе речь идёт о приостановлении учебного процесса (в классе, группе или учреждении) на срок не менее семи календарных дней при одномоментном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом или ОРВИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в Омской области в целом с 28 января по 3 февраля зарегистрировано 14 547 случаев заболевания ОРВИ, в том числе гриппа. Показатель заболеваемости на 2,9% ниже уровня эпидпорога и на 18% выше уровня предыдущей недели.

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