Среда, 6 Февраля 2019 года
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Выбросы парникового газа в Индии растут быстрее чем в Китае

Общество

Ученые проанализировали уровень выбросов парникового газа на душу населения и сравнили его с уровнем в Китае

Нью-Дели, 6 февраля 2019, 12:35 — REGNUM  Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, процесс урбанизации в Индии увеличивает уровень выбросов парникового газа быстрее, чем в Китае.

В Китае увеличение урбанизации на 1% привело к росту выбросов углекислого газа в среднем на 0,12%, в то время как в Индии этот показатель равняется 0,24%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в среднем индиец производит 20 кг диоксида углерода.

Сравнительный анализ между различными регионами страны показывает, что самый высокий уровень выбросов наблюдается в штате Харьяна (140 кг на душу населения), а самый низкий — в штате Уттар Прадеш (1,8 кг)

Исследования также показали, что уровень выбросов парникового газа в 2017 году вырос на 4,6%, причем темпы роста за последние 10 лет в среднем составляли 6%.

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Зарубежная хроника
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