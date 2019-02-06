Выбросы парникового газа в Индии растут быстрее чем в Китае

Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, процесс урбанизации в Индии увеличивает уровень выбросов парникового газа быстрее, чем в Китае.

В Китае увеличение урбанизации на 1% привело к росту выбросов углекислого газа в среднем на 0,12%, в то время как в Индии этот показатель равняется 0,24%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в среднем индиец производит 20 кг диоксида углерода.

Сравнительный анализ между различными регионами страны показывает, что самый высокий уровень выбросов наблюдается в штате Харьяна (140 кг на душу населения), а самый низкий — в штате Уттар Прадеш (1,8 кг)

Исследования также показали, что уровень выбросов парникового газа в 2017 году вырос на 4,6%, причем темпы роста за последние 10 лет в среднем составляли 6%.