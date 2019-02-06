В Новой Зеландии закрыли детский центр из-за жестокого обращения с детьми

Веллингтон, , 12:58 — REGNUM Новозеландский центр по уходу за детьми Hutt Hospital Childcare Centre, расположенный в Веллингтоне, закрыт на неопределенный срок по причине жестокого обращения сотрудников центра с детьми. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

Министерство образования подтвердило эту информацию — более того, поступило сообщение о лишении центра лицензии до завершения расследования. Министерство образования неоднократно получало жалобы от родителей, что их дети возвращались домой с синяками и гематомами. Сейчас по этому делу ведется расследование, а некоторые сотрудники центра уже уволены. Пресс-секретарь министерства образования Катрина Кейси заявила, что жалобы на центр начали поступать еще с ноября 2018 года. Госпожа Кейси подчеркнула, что безопасность и здоровье детей стоят в приоритете. Министерство назначило своего независимого следователя для рассмотрения жалоб, поданных на детский центр. Предварительно сообщается, что расследование будет завершено к 28 февраля. Решения о будущем центра и продлении его лицензии будут приняты только после его окончания.