В Южную Корею вернули тонны мусора, незаконно вывезенного на Филиппины

Сеул, , 12:23 — REGNUM Часть пластового мусора, который незаконно был вывезен на Филиппины, возвращена в Южную Корею. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

4 февраля в порт Пхёнтхэк с южного филиппинского острова Минданао прибыло судно, перевозившее около 1200 тонн мусора. Отходы были незаконно вывезены на Филиппины еще в июле 2018 года частной южнокорейской компанией.

Мусор в основном состоял из использованных батареек, лампочек, электронных устройств и медицинских отходов. Так как южнокорейская компания не смогла объяснить причину, почему 6000 тонн мусора были свалены на пляжи филиппинских островов, правительству Южной Кореи пришлось покрыть транспортные расходы, чтобы вернуть отходы назад и компенсировать издержки. Против самой компании уже завели уголовное дело. До сих пор 4800 тонн мусора остаются на Филиппинах.

Министерство окружающей среды заявило, что собирается проверить мусорные контейнеры на их содержание. Как говорят эксперты, потребуется около шести месяцев, чтобы утилизировать отходы надлежащим образом.