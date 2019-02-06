В 2018 году суды Таджикистана рассмотрели 41 дело о применении пыток — СМИ

Душанбе, , 12:15 — REGNUM В 2018 году в Таджикистане возбудили 41 уголовное дело о применении пыток, заявил глава коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности Нурмахмад Халилов, сообщает 6 февраля издание «ТаджикТА».

В организации отметили, что после рассмотрения заявлений о жестоком обращении суды Таджикистана вынесли определения в адрес пяти сотрудников МВД о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным коалиции, в 2018 году реабилитацию прошли 49 жертв пыток и членов их семей, в том числе 20 женщин и 29 мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правоохранительные органы Таджикистана зарегистрировали 21 957 преступлений, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году. В республике отмечается увеличение количества грабежей и причинения тяжких телесных повреждений.

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