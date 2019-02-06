Жизнь до и после: шахтинская трагедия — одна на всех. Ростовский январь

Илья Романов, , 13:27 — REGNUM

Жителям Ростовской области январь 2019 года запомнится в первую очередь трагедией, которая произошла в Шахтах. О значимых событиях на Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM

Трагедия одна на всех

Ранним утром 14 января 2019 года в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты прогремел взрыв бытового газа. Ударной волной были повреждены перегородки между последним и восьмым этажами, в результате чего перекрытия рухнули. Восстановлению несколько квартир не подлежат. После первых появившихся сообщений о ЧП стало понятно — жертв избежать не удастся.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 140 жильцов дома в близлежащую школу, а затем в гостиницу «Горняк». Остальных горожан приютили родные и близкие. Семь человек находились под завалами после хлопка. В первые часы после трагедии спасателям удалось вытащить мужчину и его годовалую дочь живыми, они были госпитализированы с травмами. Мать девочки погибла.

Разбор завалов на ночь был приостановлен из-за угрозы обрушения. Только на следующий день были обнаружены тела остальных жертв трагедии. Всего погибли пять человек. В городе был объявлен траур.

По последним данным, шахтинцы, чьи квартиры сильно пострадали во время взрыва, переехали из гостиницы в съёмное жильё. Оплату аренды взяли на себя местные власти.

«Около 30 человек (12 семей) переселены в арендованное за счет администрации города Шахты жилье. Для 8 семей (19 человек) ведется подбор квартир», — уточнили в донском правительстве.

За счёт средств региональной казны пострадавшим выплачена материальная помощь на сумму 8,4 млн рублей, ещё 570 тыс. рублей поступило из муниципального бюджета.

Специалисты продолжают обследовать дом, расположенный на улице Храброва, и работать над проектной документацией для производства аварийно-восстановительных работ.

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Дольщики против законодателей

Ростовские дольщики, пострадавшие от действий строительной компании «Вант», намерены через суд отменить поправку к региональному закону, которая предполагает предоставление субсидий из областного бюджета компаниям, пожелавшим достраивать дома со степенью готовности более 65%. Ростовский областной суд принял соответствующий иск к рассмотрению.

По мнению жертв строительной пирамиды, п. 5 ч.1 ст. 5 областного закона №1145-ЗС заведомо ставит обманутых дольщиков в худшие условия по сравнению с юрлицами, участвующими в строительстве. Как пишет «Коммерсант», в большинстве проблемных объектов квартиры принадлежат АО «Металлургспецоборудование», и компания может незаконно получить субсидии, поскольку юрлица не входят в реестр обманутых дольщиков и не имеют права на господдержку.

Кроме того, действие поправки вынуждает дольщиков обменивать недостроенные квартиры в хороших районах на меньшую квадратуру в спальных микрорайонах и со слабо развитой инфраструктурой.

«Пострадавшие участники долевого строительства против выделения бюджетных средств (на общую сумму более 1 млрд. рублей) на достройку объектов высокой степени готовности, где сидят в основном коммерческие структуры, которые захватили квартиры «Ванта» в 2011—2012 годах и ждут государственных субсидий. А самих людей вынуждают уходить из центра в Левенцовку, в район МРЭО», — цитирует издание представителя дольщиков Германа Дрожжина.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2018 года депутаты Законодательного собрания Ростовской области пообещали в 2018 году достроить 14 долгостроев. Таким образом справить новоселье должны около 1,2 тыс. семей.

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Ложная тревога

30 и 31 января жителям региона запомнятся волной ложных террористических атак. Анонимные угрозы поступили во всех школы города Шахты, в результате чего 39 объектов были закрыты на два дня. Кроме того, сапёры обследовали образовательные учреждения и административные здания в Азове, Шахтах и Ростове-на-Дону. Также были эвакуированы пациенты и персонал детской областной больницы

Информация о заложенных взрывных устройствах подтверждения не нашла.

ИА REGNUM напоминает, что первая волна массовых эвакуаций прокатилась по регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока.

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Попытка № 2

В январе стало известно об очередной попытке вернуть прямые выборы глав муниципальных образований Ростовской области. С инициативой вновь выступила партия «Справедливая Россия».

«Вторая попытка. Инициировали законодательное предложение о внесении изменений в отдельные областные законы в части возвращения прямых выборов глав муниципальных образований Ростовской области. Согласно требованиям законодательства, в ближайшее время в Новочеркасске будет зарегистрирована группа и начнется сбор подписей под гражданской инициативой. Сегодняшняя редакция областного закона 121 от 03032014 «О гражданской инициативе» требует сбора 20 тыс. подписей. Если нас поддержат коллеги-депутаты, 21 февраля на очередном заседании попробуем уменьшить количество подписей до 10 тыс.», — написал на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов («Справедливая Россия»)

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Оппозиции не позволят вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону

ИА REGNUM ранее сообщало, что осенью 2017 года за возврат прямых выборов мэра в Ростове-на-Дону, а также глав муниципальных образований Дона выступили «Партия роста» и «Справедливая Россия». Но оппозиционным силам одержать победу в этой борьбе не удалось.

«Несмотря на «двоевластие», установленное в городе-миллионнике в 2014 году, руководит муниципалитетом один человек — глава администрации. 7 ноября 2016 года на эту должность назначили Виталия Кушнарёва. Это человек губернатора, а потому смело можно сказать, что в областном центре градоначальник в ближайшее время не сменится. Более того, регион не хочет оскандалиться, а потому и досрочных отставок здесь де-факто не происходит. И очевидно, что в Ростовской области всё будет так, как удобно руководству региона», — высказывал мнение один из ростовских политологов.

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Из Ростова-на-Дону — в Варшаву

Из Ростова-на-Дону теперь можно уехать в Варшаву. Автобусные рейсы в столицу Польши отправляются из столицы Юга России по пятницам, обратно возвращаются по вторникам.

Автобус, следующий через Белоруссию, делает остановки в Минеральных Водах, Невинномысске, Армавире, Кропоткине, Краснодаре, Воронеже, Курске, Брянске, Орле, Гомеле, Бобруйске, Минске, Бресте, Бяла-Подляске.

Стоимость билета составляет 6 тыс. 314 рубля, ещё 631 рубль будет стоить провоз багажа.

Население тает

В Ростовской области по состоянию на 1 января 2019 года постоянно проживали 4,203 млн человек. Такая информация следует из предварительных данных, опубликованных Росстатом. Портал donnews.ru отмечает, что это на 8,4 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

В наибольшей степени сократилась численность сельского населения — на 4,8 тыс. человек. Городское население за год сократилось на 3,5 тыс. человек. Снижение может быть связано не только с отрицательной разницей между количеством рождений и смертей, но и с миграцией населения, указывают авторы материала.

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