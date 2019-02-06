Среда, 6 Февраля 2019 года
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Пенсионный фонд потребовал от пожилого челябинца вернуть три копейки

Общество

Фотокопию опубликовал сын пенсионера

Челябинск, 6 февраля 2019, 12:03 — REGNUM  В Челябинске Пенсионный фонд потребовал от получателя пенсии вернуть три копейки. Соответствующее уведомление опубликовано на сервисе Pikabu.

В уведомлении от управления ПФР по Тракторозаводскому району Челябинска говорится о том, что за период с 18 по 30 июня 2018 года гражданин получил лишку. Переплата пенсии составила три копейки. Этот факт выяснился после пересмотра размера пенсии.

«В связи с образовавшейся переплатой пенсии просим Вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке», — говорится в уведомлении.

В комментариях к этой записи пользователи выражают возмущение. Впечатлил их и тот факт, что доставка письма пенсионеру обошлась явно не в три копейки, а гораздо больше, доставили его почтой. При этом к уведомлению приложены банковские реквизиты, и комиссия банка во много раз превысит сумму платежа.

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Индексация пенсий
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