Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Лондоне прошёл марш солидарности пакистанцев с народом Кашмира

Общество

Пакистанцы и сочувствующие англичане выступили в поддержку народа штата Джамму и Кашмир

Исламабад, 6 февраля 2019, 12:52 — REGNUM  5 февраля в Лондоне прошёл марш солидарности с народом индийского штата Джамму и Кашмир, организованный выходцами из Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Пакистана Мухаммада Фейсала, участники марша продемонстрировали свою поддержку народу штата Джамму и Кашмир, который, по мнению пакистанского правительства угнетается Индией.

5 февраля объявлен в Пакистане «Днём Кашмира». По всей стране прошли многотысячные демонстрации в поддержку кашмирцев. С заявлениями об осуждении «жестокостей индийских войск» выступили премьер-министр Имран Хан и президент Асиф Алви.

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Зарубежная хроника
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