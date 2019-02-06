В Лондоне прошёл марш солидарности пакистанцев с народом Кашмира

Исламабад, , 12:52 — REGNUM 5 февраля в Лондоне прошёл марш солидарности с народом индийского штата Джамму и Кашмир, организованный выходцами из Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Пакистана Мухаммада Фейсала, участники марша продемонстрировали свою поддержку народу штата Джамму и Кашмир, который, по мнению пакистанского правительства угнетается Индией.

5 февраля объявлен в Пакистане «Днём Кашмира». По всей стране прошли многотысячные демонстрации в поддержку кашмирцев. С заявлениями об осуждении «жестокостей индийских войск» выступили премьер-министр Имран Хан и президент Асиф Алви.