В Великом Новгороде новую школу передумали называть именем лётчика-героя

Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM Новая школа №37, построенная в Великом Новгороде в 2018 году, не будет носить имя Героя Советского Союза, Почётного гражданина Новгорода Игоря Каберова, несмотря на публичные заявления об этом губернатора Новгородской области Андрея Никитина и бывшего мэра города Юрия Бобрышева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, имя Каберова, действительно, предполагалось присвоить новой школе, но с подобной инициативой вышло другое образовательное учреждение — гимназия №4.

«Ученики гимназии в течение многих лет изучают историю жизни героя, поддерживают отношения с его семьей. В новой 37-й школе пока нет таких традиций», — пояснили в пресс-центре мэрии Великого Новгорода.

Комитет по образованию администрации Великого Новгорода объявил сбор предложений по присвоению имени новой школы. Отмечается, что это могут быть «кандидатуры достойных людей, деятельность которых связана с Новгородской областью — ученых, деятелей культуры, героев войны и труда, — чье имя можно присвоить школе».

Предложения будут приниматься до 15 апреля, затем — по результатам общественного обсуждения и с учётом мнения коллектива школьников, учителей и родителей — школе №37 присвоят новое имя. Теперь — к 1 сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о присвоении школе №37 имени Игоря Каберова руководители Новгородской области и Великого Новгорода заявили на торжественной линейке 1 сентября 2018 года в присутствии более тысячи школьников, их родителей, а также особого гостя — уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой. При этом губернатор региона Андрей Никитин заявил, что название школы «долго обсуждалось».

Перед этим на портале «Вечевой колокол» был организован опрос, где новгородцам предлагалось выбрать имя для новой школы из нескольких вариантов: её предлагали назвать и в честь средневекового учёного Кирика Новгородца, и именем Дмитрия Пожарского или Александра Герцена, были также названия «Перспектива» и «Новое поколение». С итогам голосования на «Вечевом колоколе» новгородцев так и не ознакомили.

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