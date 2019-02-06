Пост вице-президента Apple займет Дирдре О'Брайен

ш. Калифорния, США, , 11:59 — REGNUM Пост вице-президента Apple в апреле 2019 года вместо Анжелы Арендтс займет Дирдре О'Брайен, 5 февраля сообщается на сайте apple.com.

После пяти лет руководства розничной сетью и интернет-магазинами компании Анжела Арендтс покидает Apple. Причину ее ухода из компании глава Apple Тим Кук не назвал.

«Мы в Apple верим в то, что нашей душой являются люди, а Дирдре лучше, чем кто-либо, разбирается в достоинствах и сильных качествах нашей команды», — отметил Кук.

«В течение более трех десятилетий она помогала сосредоточивать внимание Apple на обслуживании потребителей и на том, чтобы сделать их жизнь богаче. Она является опытным руководителем и важным партнером наших розничных подразделений по всему миру с самого начала», — добавил глава Apple.

Напомним, Apple управляет 35 интернет-магазинами и 506 розничными магазинами на пяти континентах. В каждом розничном магазине Apple предлагаются инновационные программы для покупателей, в том числе Today at Apple, предназначенные для раскрытия творчества и стимулирования обучения.