В США мужчина совершил ограбление из-за желания попасть в тюрьму

Милуоки, США, , 11:44 — REGNUM Пользователи соцсетей обсуждают историю мужчины из США, который решил ограбить банк лишь для того, чтобы получить возможность вернуться обратно в тюрьму. Он провел в учреждениях пенитенциарной системы около 20 лет после того, как совершил покушение на убийство.

Мужчину зовут Уильям Галлахер, он вышел из заключения в 2018 году, сейчас ему 68 лет. На свободе он провел около полугода, после чего решил ограбить банк. К огромному удивлению кассира, после того, как Галлахер забрал у него деньги, он попросил вызвать полицию и стал спокойно её дожидаться.

В итоге выяснилось, что мужчина надеялся получить в тюрьме качественную медицинскую помощь, поскольку некоторое время назад врачи обнаружили у него рак и провели операцию. Но это стало не единственной причиной. Галлахер признался судье: на воле он думает лишь о том, что сейчас происходит в тюрьме.

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