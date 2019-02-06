60% японских женщин купят себе шоколад на 14 февраля

Токио, , 12:06 — REGNUM 5 февраля японский универмаг Matsuya опубликовал результаты социального исследования, проводившегося среди женщин, посетителей универмага. Женщинам был задан вопрос, купят ли они традиционный шоколад ко Дню всех влюбленных, а если купят, то кому.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», 95% респондентов ответили, что купят шоколад, и только 36% ответили, что подарят его своему любимому человеку. 61,8% женщин заявили, что сделают подарок себе к празднику, и часть из них предположили, что угостят родственников, близких друзей или коллег по работе. Средняя сумма, которую участники опроса готовы потратить на шоколадные угощения, составляет 10 долларов для других и около 37 долларов для себя.

В Японии шоколадный подарок на 14 февраля — национальная традиция. В этот праздник только девушки дарят подарки любимым мужчинам, которые через месяц обязаны ответить им тем же в Белый день 14 марта. Шоколад символизирует признание в любви, однако последнее время распространилось понятие «шоколад долга» — подарок семье или коллегам, который означает хорошее отношение и расположенность к человеку.