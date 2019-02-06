Дело Арашуковых: двое подозреваемых объявлены в розыск

Москва, , 11:30 — REGNUM Два фигуранта уголовного дела о хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей объявлены в федеральный розыск. Это и. о. исполнительного директора «Буденновскгазпромбытсервиса» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков, сообщает 6 февраля пресс-служба СКР.

Речь идет о деле, в рамках которого арестованы в том числе сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в убийстве, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. Других фигурантов подозревают в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе, пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Она добавила, что следственные действия и оперативные мероприятия по делу продолжаются. Устанавливаются иные преступные эпизоды и возможные соучастники.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января сенатора от КЧР Арашукова задержали в зале заседаний на два месяца и позже поместили под стражу. На сегодняшний день в деле фигурируют еще семь человек. Помимо Рауфа и Рауля Арашуковых это двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, а также Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

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